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يهوديان إسرائيليان يعتنقان الإسلام وينضمان لـ"داعش"

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مصراوي Masrawy

يهوديان إسرائيليان يعتنقان الإسلام وينضمان لـ"داعش"

12:52 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

داعش

تل أبيب - (د ب أ): 

ذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن رجلا وامرأة من اليهود الإسرائيلين اعتنقا الإسلام وانضما إلى تنظيم داعش في سورية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل، الثلاثاء، أنه تم تسجيل اسمي الاثنين في قائمة تضم 20 مواطنا اسرائيليا، احدهم متوفى، انضموا الى صفوف تنظيم داعش.

وقد تم اعداد القائمة لعرضها على وزير الداخلية ارييه دريى بعد أن دخل قانون حيز التنفيذ هذا الاسبوع يسمح له بتجريد الاسرائيليين الاعضاء في منظمات إرهابية أجنبية من جنسيتهم .

وتتألف هذه القائمة في الغالب من عرب إسرائيليين.

وفي مارس، ألقي القبض على رجل بيلاروسي إسرائيلي أثناء محاولته الانضمام إلى تنظيم داعش في سورية، بعد أن أعرب عن تأييده للتنظيم خلال العام ونصف العام الماضي.

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مصراوي Masrawy

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