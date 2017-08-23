مساعد وزير الداخلية للأمن العام يبحث الصراعات الثأرية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي

اجتمع اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، مساء الثلاثاء، بضباط ورؤساء مباحث مراكز قنا التسعة وورؤساء فروع البحث الجنائي، في حضور اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء علاء العياط مدير أمن قنا، وذلك لبحث سبل مكافحة الجريمة بشتى صورها والسيطرة علي الصراعات الثأرية بين عائلات المحافظة.

جاء الاجتماع على خلفية الصراع الثأري بين عائلتي "الطوايل" و"الغنايم"، والذي أسفر عن سقوط 7 قتلى و4 مصابين، بسبب كارت شحن.

طالب اللواء جمال عبدالباري، خلال الاجتماع، رؤساء المباحث بحصر الصراعات الثأرية بين عائلات المحافظة، وضبط العناصر الخارجة على القانون التي تأجج الصراعات الثأرية، وكذا جمع الأسلحة غير المرخصة بحملات دورية على قرى ومراكز المحافظة. ​