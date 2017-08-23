الخارجية الروسية: تدابير جديدة للرد على العقوبات الأمريكية

موسكو - (أ ش أ):

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأن موسكو بدأت في صياغة التدابير الردّية الحتمية على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا.

وقال ريابكوف - في بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "كان يجب على واشنطن أن تفهم خلال السنوات الأخيرة أن لغة العقوبات غير مقبولة بالنسبة لنا، لكن لا يبدو أنهم توصلوا لفهم مثل هذه الأمور الواضحة، لكننا لا نفقد الأمل بأن العقلانية ستسود عاجلا أم أجلا وسيعي زملاؤنا الأمريكيون عدم الجدوى والطابع المضرّ لمواصلة تعزيز دوامة العقوبات.. وفي هذا الوقت نباشر وضع تدابير رديّة حتمية".