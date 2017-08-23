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"بوابة الوسط" الليبية: رئيس الوزراء السابق بصحة جيدة

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مصراوي Masrawy

"بوابة الوسط" الليبية: رئيس الوزراء السابق بصحة جيدة

12:43 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

علي زيدان

طرابلس - (أ ش أ):أكد أحد مرافقي رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان لـ"بوابة الوسط" ليل الثلاثاء أن زيدان متواجد في أحد فنادق العاصمة طرابلس ويتمتع بصحة جيدة.وظهرت صور جرى تداولها على الصفحات الليبية بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيها رئيس الوزارء الأسبق علي زيدان ألتقطت له عقب الإفراج عنه.وقال مصدر مطلع لـ"بوابة الوسط" إن رئيس الليبية الموقتة الأسبق علي زيدان سوف يمثل أمام النائب العام في طرابلس، مشيرًا إلى أن زيدان أقدم على هذه الخطوة بشكل شخصي ودون وجود استدعاء رسمي.وأفرج عن رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان ومرافقه محمود المهدي، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس بعد خطفه من فندق فيكتوريا الأحد الماضي خلال زيارته للعاصمة طرابلس من قبل كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري.

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