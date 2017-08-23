10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن العلاقات بين السعودية وقطر تاريخية، ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، بإعلان الولايات المتحدة عن استراتيجيتها الجديدة الخاصة بجنوب آسيا، ووجه الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، تحذيرا شديدا إلى الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون.

1- محمد بن سلمان: العلاقات بين السعودية وقطر تاريخية وعميقة

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن في 14 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن العلاقات بين السعودية وقطر تاريخية وعميقة، وذلك خلال ترأسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.

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2 - أمين عام لـ"الناتو": يجب تطوير القوات الخاصة الأفغانية

الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج في لندن في 10 مايو 2017 (أ ف ب)

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، بإعلان الولايات المتحدة عن استراتيجيتها الجديدة الخاصة بجنوب آسيا، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير القوات الجوية والخاصة الأفغانية، وفقا للاستراتيجية الجديدة.

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3- نتنياهو: سأبحث مع بوتين وجود إيران في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سوف يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام إيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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4- وزيرة الدفاع الألمانية: أفضل البقاء بمنصبي بعد الانتخابات القادمة

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين - أرشيفية

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين رغبتها في البقاء بمنصبها حال فوز الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات البرلمانية المنتظرة شهر سبتمبر القادم، مضيفة: "من الواضح أنني سأفضل الاستمرار في هذا المنصب، إذا طُلب مني".

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5- هولاند لـ"ماكرون": لا تطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير مفيدة

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند (أ ف ب)

وجه الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، تحذيرا شديدا إلى الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، وحثه على عدم الذهاب بعيدا في إصلاح سوق العمل المرتقب في سبتمبر. وأضاف: "لا تطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير مفيدة".

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6- ماتيس: استفتاء كردستان يعيق الحرب على "داعش"

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في لتوانيا في 10 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الثلاثاء، أن واشنطن تعتبر الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان يشكل عائقًا أمام الحرب ضد تنظيم "داعش"الإرهابي، ويخلق مشاكل للعمل المشترك في الحرب على الإرهاب.

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7- وزير أمريكي: فرض عقوبات على كيانات صينة بسبب كوريا الشمالية

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في ألمانيا في 17 مارس (أ ف ب)

عزا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، فرض عقوبات على 10 كيانات وستة أشخاص من الصين وروسيا إلي اتخاذ مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية.

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8- وزير الدفاع الروسي: محاربة الإرهاب تتطلب تكاتف دولي

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو - أرشيفية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ضرورة تكاتف المجتمع الدولي - بما في ذلك الجهود العسكرية - لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن صورة الإرهاب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه في الماضي.

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9- رئيس الوزراء العراقي: "داعش" ينهار في تلعفر

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن القطعات العسكرية تتقدم باتجاه مركز تلعفر وسط انهيار تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن هناك بعض المدنيين لا زالوا داخل المدينة.

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10- تيلرسون: حان وقت السلام في أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن واشنطن تريد التأكد من أن برامج المساعدات تؤدي إلى النتائج المرجوة في أفغانستان، مشيرا إلى أنه حان الوقت لبدء عملية قد تكون طويلة للمصالحة والتوصل إلى اتفاق سلام.

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