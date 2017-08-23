العرب اليوم: البحرين تقاضي قطر ومعارك ضد داعش في تلعفر
العرب اليوم: البحرين تقاضي قطر ومعارك ضد داعش في تلعفر
12:25 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017
مقتل 25 داعشيا وإصابة 4 من الحشد الشعبي في تلعفر
اعداد - عبدالعظيم قنديل:شهدت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تجميد الولايات المتحدة لجزء من المساعدات الأمريكية وفشل اجتماع المعارضة السورية بالرياض، إضافة إلى مواجهات عنيفة بين القوات العراقية والارهابيين في تلعفر.1- أمريكا تجمد 95 مليون دولار من مساعداتها لمصر اجتماع الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي في واشنطن - أرشيفية (أ ف ب)قالت وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت 95.7 مليون دولارمن قيمة المساعدات السنوية لمصر، وأخرت 195 مليون دولار أخرى، بسبب ما قالت إنه فشل في تحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا2- البحرين تبدأ إجراءات مقاضاة الحكومة القطرية لقاء العاهل البحريني والملك سلمان بن عبدالعزيز - أرشيفية (أ ف ب)أعرب أعضاء مجلس النواب بمملكة البحرين عن تأييدهم لدعوة النائب البرلماني علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، بشأن بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا3- اجتماع رئيس الوزراء العراقي ووزير الدفاع الأمريكي وزير الدفاع الأمريكي في اقليم كردستان اليوم (أ ف ب)بحث رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس سبل تعزيز التعاون عسكريا بين البلدين والحرب على الإرهاب.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا4- مقتل 25 داعشيا وإصابة 4 من الحشد الشعبي في تلعفر معارك الجيش العراقي ضد مسلحي تنظيم داعش في تلعفر اليوم (أ ف ب)أعلن مصدر أمني عراقي مقتل 25 داعشيا وإصابة أربعة من الحشد الشعبي في حادثين منفصلين في تلعفر.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا5- اجتماع المعارضة السورية في الرياض لا يسفر عن نتائج اجتماع المعارضة السورية في الرياض اليوم (أ ف ب)انتهى اجتماع عقدته فصائل المعارضة السورية في الرياض دون التوصل الى نتائج، حسب ما افاد احد المشاركين في الاجتماع، مؤكداً ان مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد شكل عقبة في طريق التوصل الى موقف موحد للمشاركة في مفاوضات السلام.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
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