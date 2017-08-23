أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هدى زكريا: المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب يواجه مهمة صعبة

Google+ Print
هدى زكريا: المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب يواجه مهمة صعبة هدى زكريا: المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب يواجه مهمة صعبة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكرى، إن مواجهة الإرهاب والتطرف بحاجة إلى اصطفاف مجتمعي، مردفة: «درجة حرارة من الأفكار المتطرفة أصبحت مرتفعة».

وأضافت زكريا» خلال لقائها اليوم الثلاثاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي طالب الرئيس عبدالفتاح بعقده يواجه مهمة صعبة للغاية، مطالبة الإعلام بأن يقوم بدور قوي في تقويم الوعي الاجتماعي.

شاهد أيضا

ورأت أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكرى أن الإعلام يعيش حاليا حالة من السقوط المهني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
البط الأوروبي يهرب إلى مصر.. والسبب؟

البط الأوروبي يهرب إلى مصر.. والسبب؟

انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر

انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر

مصر تعلق على قرار واشنطن بتخفيض المساعدات للقاهرة

مصر تعلق على قرار واشنطن بتخفيض المساعدات للقاهرة

8 الصبح - أ/نيفين جامع تكشف تفاصيل "شارع مصر" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب

8 الصبح - أ/نيفين جامع تكشف تفاصيل "شارع مصر" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب