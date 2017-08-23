هدى زكريا: المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب يواجه مهمة صعبة

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قالت هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكرى، إن مواجهة الإرهاب والتطرف بحاجة إلى اصطفاف مجتمعي، مردفة: «درجة حرارة مصر من الأفكار المتطرفة أصبحت مرتفعة».

وأضافت زكريا» خلال لقائها اليوم الثلاثاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقده يواجه مهمة صعبة للغاية، مطالبة الإعلام بأن يقوم بدور قوي في تقويم الوعي الاجتماعي.

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ورأت أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكرى أن الإعلام يعيش حاليا حالة من السقوط المهني.