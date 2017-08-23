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عبدالله رشدي يرد على «المساواة في الميراث»: «أحكام الشرع مش علبة عصير»

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عبدالله رشدي يرد على «المساواة في الميراث»: «أحكام الشرع مش علبة عصير» عبدالله رشدي يرد على «المساواة في الميراث»: «أحكام الشرع مش علبة عصير»

التحرير

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انتقد عبدالله رشدي، الداعية الإسلامي، دعوة مساواة المرأة بالرجل في الميراث معتبرًا إياها «نظرة قاصرة».

وأثيرت دعوات من مثقفين مصريين طالبوا فيها الأزهر بالإفتاء بجواز توريث المرأة مثل الرجل شرعا، وفقا لرأي مفتي تونس عقب دعوة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لذلك. 

وقال رشدي خلال لقائه اليوم الثلاثاء ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي المذاع على فضائية «النهار»: لا يجوز التعديل على أحكام القرآن وآياته، موضحا: «مافيش حاجة اسمها انتهاء صلاحية لأحكام القرآن ولا لآياته».

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وأضاف: «أحكام الشرع مش علبة عصير انتهت صلاحيتها فلا يجوز شربها.. ولو فتحنا باب العبث في أحكام الشرع الشريف فلن يكون عندنا دين». 


 

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التحرير

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