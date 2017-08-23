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مصر تعقد صفقة لشراء عربات قطارات روسية بأكثر من 500 مليون دولار

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مصر تعقد صفقة لشراء عربات قطارات روسية بأكثر من 500 مليون دولار مصر تعقد صفقة لشراء عربات قطارات روسية بأكثر من 500 مليون دولار

التحرير

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تستعد شركة روسية مجرية، لتسليم 700 عربة قطار جديدة لنقل الركاب.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم مناقشة هذا الأمر خلال زيارة وزير الخارجية، سامح شكرى، خلال زيارته إلى موسكو.

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وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن سامح شكري بحث مع وزير الصناعة والتجارة الروسى، دينيس مانتوروف، صفقة عربة القطارات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تلبية المتطلبات المصرية وتمويل الصفقة، مسيرة إلى أن روسيا والمجر تخططان لتوريد 700 عربة قطار مكيفة، إلى مصر، تنتجها شركة «Transmashholding» - مقرها الرئيسي موسكو- وتبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار.

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التحرير

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