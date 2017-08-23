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مصادر عسكرية: احباط محاولة تسلل حوثية على حدود السعودية

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مصراوي Masrawy

مصادر عسكرية: احباط محاولة تسلل حوثية على حدود

11:50 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مصادر عسكرية: احباط محاولة تسلل حوثية على حدود السعودية

ارشيفية

صنعاء - (أ ش أ):

قالت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، إن قوات التحالف العربي أحبطت محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في إحدى المناطق الحدودية بين محافظة صعدة اليمنية ومنطقة جازان السعودية.

ونقلت قناة "العربية - الحدث" عن المصادر قولها "إن مروحية الأباتشي التابعة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، قصفت تجمعات للمليشيات حاولت التسلل إلى الأراضي السعودية قبالة قرية الحثيرة بجازان، وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات".

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مصراوي Masrawy

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