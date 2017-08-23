المبعوث البريطاني للسودان: استمرار "يوناميد" في جبل مرة "ضرورة"

الخرطوم - (أ ش أ):

قال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، كريستوفر أتروت، إن استمرار تواجد بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) في منطقة جبل مرة، أمر ضروري لدوام الاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن السفارة البريطانية في الخرطوم، أن أتروت يرافقه السفير البريطاني لدى السودان مايكل أرون، زار منطقة (قولو) في جبل مرة، اليوم الثلاثاء للتعرف على الأوضاع في جبل مرة، والتمكن من سماع آراء المواطنين حول أثر الصراع في حياتهم.

وأعرب أتروت عن امتنان بلاده للمنظمات الإنسانية التي تعمل على رعاية النازحين والعائدين إلى قولو، مبرزا أن هناك ما يقارب 70 ألفاً يحتاجون الإعانات الإنسانية.

والتقى أتروت بمعتمد منطقة قولو، جعفر آدم أبكر، وناقش معه كيفية مساعدة المجتمع الدولي سكان المنطقة، وأشاد بجهود قوات (يوناميد)، مشددا على ضرورة وجودها لاستمرار الاستقرار في المنطقة.