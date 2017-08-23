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أزمة في اتحاد السباحة بسبب إجراءات الجمعية العمومية

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أزمة في اتحاد السباحة بسبب إجراءات الجمعية العمومية أزمة في اتحاد السباحة بسبب إجراءات الجمعية العمومية

التحرير

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سيطرت حالة من الغضب على مسؤولي أندية الغابة ووادي دجلة ومدينة نصر بعد قرار استبعادهم من الجمعية العمومية لاتحاد السباحة مما دفع الأندية إلى تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد والطعن على قرار الاستبعاد.

كانت أندية الغابة ودجلة ومدينة نصر وطنطا والجيش فوجئت بقرار الاستبعاد من قبل الاتحاد في هذا التوقيت الذي يأتي قبل أسابيع قليلة فقط من الجمعية العمومية المقرر إقامة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والذي يترأسه حاليا ياسر إدريس خلالها.

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وكشف مصدر خاص في الاتحاد أن البعض في الأندية المستبعدة شعروا بأن القرار يأتي لأغراض انتخابية في المقام الأول مع وضع معايير للاستبعاد لم تطبق على أندية أخرى مثل التوفيقية الذي يرى البعض أن صوته سيكون مضمونًا لقائمة إدريس في الانتخابات المقبلة كما ترى بعض الأندية المستبعدة أن هذا القرار ينذر بانتخابات غير نزيهة في ظل هذه القرارات التي تخدم المسئولين حاليا في الاتحاد.

الجدير بالذكر أن هذه الأندية تترقب نتيجة الشكوى المقدمة للاتحاد والرد عليها قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة المقبلة للحفاظ على حقها من ناحية وضمان انتخابات نزيهة بين كافة المرشحين.

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التحرير

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