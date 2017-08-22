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محمد بن سلمان: العلاقات بين السعودية وقطر تاريخية وعميقة

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مصراوي Masrawy

محمد بن سلمان: العلاقات بين وقطر تاريخية وعميقة

11:37 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

محمد بن سلمان: العلاقات بين السعودية وقطر تاريخية وعميقة

الأمير محمد بن سلمان

(مصراوي)

ترأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.

واطلع بن سلمان خلال الجلسة على نتائج زيارة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وزيارة الشيخ القطري عبد الله آل ثاني. وأكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة وقطر، مشيرًا إلى حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها الإمكانات كافة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

واستعرض بن سلمان العلاقات الثنائية مع أمريكا في ضوء الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، خاصة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة، وكذلك اجتماعه مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومساعد الرئيس والممثل الخاص بالمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، وما جرى خلال الاجتماع من تأكيد الجانبين على التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق، وبحث لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره، وموافقة الجانبين على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتأكيد الجانبين أولويتهما المشتركة المتمثلة في قطع أشكال الدعم للإرهابيين والمتطرفين كافة، وتنسيق التطوير المستمر للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.

كما ناقش الاجتماع أيضًا اجتماعه مع مبعوث الرئيس الأمريكي لمكافحة داعش بيرت ماكفورك، وما تم خلاله من بحث لتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مجالات التنسيق القائمة بين البلدين ضمن التحالف الدولي لمكافحة داعش.

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مصراوي Masrawy

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