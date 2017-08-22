ليبيا: تأكيد الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الأسبق

طرابلس - (أ ش أ):

أكد مصدر مطلع ليبي لـ"بوابة الوسط" الإفراج عن رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان قد تم اختفائه أثناء تواجده بالعاصمة طرابلس الأسبوع المقبل.