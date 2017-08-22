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ليبيا: تأكيد الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الأسبق

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مصراوي Masrawy

ليبيا: تأكيد الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الأسبق

11:19 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ليبيا: تأكيد الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الأسبق

رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان

طرابلس - (أ ش أ):

أكد مصدر مطلع ليبي لـ"بوابة الوسط" الإفراج عن رئيس الليبية الأسبق علي زيدان، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكان رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان قد تم اختفائه أثناء تواجده بالعاصمة طرابلس الأسبوع المقبل.

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Asha

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