تيلرسون: حان الوقت للتوصل لاتفاق سلام في أفغانستان

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تريد التأكد من أن برامج المساعدات تؤدي إلى النتائج المرجوة في أفغانستان، مشيرا إلى أنه حان الوقت لبدء عملية قد تكون طويلة للمصالحة والتوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف تيلرسون - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن باكستان يمكن أن تلعب دورا هاما في تشجيع طالبان للحضور إلى طاولة المفاوضات، لافتاً إلى إسلام أباد يجب أن تغير نهجها في محاربة الجماعات الإرهابية نحن مستعدون لمساعدة إسلام أباد في مواجهة التنظيم الإرهابية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن استراتيجية ترامب لجنوب آسيا تستهدف فرض ضغط على الأطراف للدخول في مسار المصالحة، لافتا إلى أن روسيا تزود حركة طالبان بالأسلحة وهذا انتهاكا للاتفاقيات الدولية.

وطالب تيلرسون الحكومة الأفغانية بالإسراع في جهود الإصلاح وخاصة مكافحة الإرهاب.