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الصحة: فيديو «تجارة الدم» هدفه ضرب السياحة العلاجية في مصر

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الصحة: فيديو «تجارة الدم» هدفه ضرب السياحة العلاجية في مصر الصحة: فيديو «تجارة الدم» هدفه ضرب السياحة العلاجية في مصر

التحرير

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما جاء في التحقيق الاستقصائي الذي أعده صحفي ألماني يُدعى «تيلو ميشكا»، عن تجارة الأعضاء البشرية في تحت عنوان «تجارة الدم»، موضحًا أن هذا التحقيق هدفه ضرب السياحة العلاجية في مصر.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء في برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن هذا التحقيق يُهدد الأمن القومي في مصر، ويستهدف تشويه سمعة مصر في الخارج، متابعًا: «هذه مؤامرة ومخطط ممنهج ضد السياحة العلاجية في مصر».

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يذكر أن صحفيا ألمانيا نشر تقريرا استقصائيا مصورا عن تجارة الأعضاء البشرية ونشره بعنوان «تجارة الدم»، وذكر خلاله أن بعضا من المستشفيات الخاصة تتعاوض مع شبكات منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية مقابل آلاف الدولارات. 

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التحرير

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