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دوري الأبطال| نابولي يؤكد تفوقه على نيس ويصعد لدور المجموعات (فيديو)

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دوري الأبطال| نابولي يؤكد تفوقه على نيس ويصعد لدور المجموعات (فيديو) دوري الأبطال| نابولي يؤكد تفوقه على نيس ويصعد لدور المجموعات (فيديو)

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

أكد فريق نابولي الإيطالي تفوقه على نيس الفرنسي بعد فوزه عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إياب المرحلة المؤهلة دلور المحموعات بدوري أبطال أوروبا، ليؤكد صعوده لدور المجموعات بالبطولة.

تقدم «نابولي» عن طريق كاليخون في الدقيقة 48 من اللقاء قبل أن يُعزز انسيني التقدم في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

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وكان نابولي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ليصعد الفريق الإيطالي بنتيجة "4-0" ذهاباً واياباً.

وشهد اليوم صعود سيلتيك واشبيلية وأولمبياكس بجانب نابولي لدور المجموعات.

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التحرير

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