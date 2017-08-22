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واشنطن: استفتاء كردستان يعيق الحرب ضد "داعش"

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مصراوي Masrawy

واشنطن: استفتاء كردستان يعيق الحرب ضد "داعش"

11:14 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

بغداد - (أ ش أ): 

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعتبر الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان يشكل عائقا أمام الحرب ضد تنظيم "داعش"الإرهابي، ويخلق مشاكل للعمل المشترك في الحرب ضد الإرهاب.

وأكد ماتيس - خلال اجتماعه برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في أربيل وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - استمرار دعم بلاده لإقليم كردستان في الحرب ضد الإرهاب.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن تحرير مدينة الموصل لا يعني انتهاء "داعش"، مشيرا إلى أن الإرهاب تهديد مستمر لا يعرف الحدود ، ونحن بحاجة للمزيد من التعاون لدحره.

على جانب آخر.. قال مسعود بارزاني إن الاستفتاء ليس مسألة شخصية ، وإنما هو حق شعب، كما أنه لا يتناقض مع مبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية، مؤكدا أن الاستفتاء لا يشكل خطرا على الحرب ضد "داعش" بأي شكل من الأشكال.

كان وزير الدفاع الأمريكي قد وصل مساء اليوم الثلاثاء، إلى أربيل قادما من بغداد، بعد إجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين.

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