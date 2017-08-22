نائب محافظ القاهرة: عودة الرواج إلى سوق الترجمان.. والبيع بسعر المصنع

القاهرة - (أ ش أ):

افتتح اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، اليوم الثلاثاء، معرضا ومهرجان التسوق بسوق الترجمان، والذي يتضمن جميع السلع والخدمات التي تهم المواطن المصري بأسعار مخفضة حيث يتم البيع بسعر المصنع.

وصرح عبد التواب بان هناك إقبالا كثيفا من الزائرين خاصة على عروض الأجهزة الكهربائية، مشيرا الى أن المعرض نظم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وكبار التجار بالقاهرة.

وأشار عبدالتواب إلى أن مهرجان التسوق ساعد على عودة حركة الرواج الى سوق الترجمان مرة اخرى بعد لأن هجره الباعة الجائلين.

وأوضح عبدالتواب أن المعرض يلقى ايضا رواجا بمناسبة قدوم عيد الأضحى وموسم المدارس.

وتضمن السوق بعد تجهيزه 23 منفذا لبيع اللحوم وعدة منافذ أخرى لبيع الادوات المنزلية ومستلزمات الدراسة وغيرها .