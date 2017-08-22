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160 مليون جنيه تمويل ذاتي لتطوير موانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

160 مليون جنيه تمويل ذاتي لتطوير موانئ البحر الأحمر

10:53 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

160 مليون جنيه تمويل ذاتي لتطوير موانئ البحر الأحمر

هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - داليا منير:

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة، ناقش إدراج مبلغ 160 مليون جنيه، تمويلاً ذاتيًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للهيئة عن العام المالي الحالي، وذلك لاستكمال أعمال تطوير الموانئ، وتشييد وتوريد قاطرتين بحريتين (قوة شد 70 طن) لإلحاقهما بأعمال الهيئة.

صرح بذلك ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، الذي أوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا استكمال أعمال محطة الانتظار الخارجية بالغردقة، وحاجز الأمواج بميناء السويس، والمنظومة الإلكترونية بمينائي السويس ونويبع، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة، ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس وسفاجا، والبدء في بناء قاطرة ولنش بحري لزيادة معدلات القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

كما وافق المجلس على الترخيص للشركة الهندسية للحاويات بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ بضائع عامة وحاويات خارج محطة الحاويات بميناء سفاجا.

وناقش المجلس ما تم من إجراءات استلام مساحة 40 ألف متر مربع من شركة للألومنيوم في ميناء سفاجا، وطرحها للاستثمار، وذلك لتحسين استغلالها، وتوفير مساحات تخزينية بها لتداول البضائع، وتلبية متطلبات التنمية بمنطقة المثلث الذهبي، وجنوب الوادي، ومحافظة البحر الأحمر. ​

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