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سجين في ألمانيا يهرب أثناء زيارة أسرته

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مصراوي Masrawy

سجين في ألمانيا يهرب أثناء زيارة أسرته

10:40 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

سجين في ألمانيا يهرب أثناء زيارة أسرته

برلين - (د ب أ)

نجح سجين في مدينة هامبورج الألمانية في الهروب أثناء زيارة أسرته.

وقالت إدارة سجن لوبيك الذي هرب منه السجين إن السجين استغل زيارة عائلته برفقة أمنية للهروب وإن البحث عنه لم يؤد للعثور عليه حتى الآن.

ويقضي السجين البالغ من العمر 65 عاما عقوبة السجن تسع سنوات بعد إدانته بتهمة الشروع في القتل وإصابة آخرين.

وتنتهي العقوبة الأصلية في العاشر من فبراير عام 2021.

وقالت إدارة السجن إنها سمحت للسجين بمغادرة السجن خمس مرات تحت الرقابة منذ عام 2015 دون أن تحدث مشاكل.

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