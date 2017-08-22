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الولايات المتحدة: يتعين على باكستان تغيير مسار دعم الإرهابيين

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة: يتعين على باكستان تغيير مسار دعم الإرهابيين

10:27 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الولايات المتحدة: يتعين على باكستان تغيير مسار دعم الإرهابيين

وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على باكستان التوقف عن توفير ملاذ آمن للجماعات الارهابية، فيما كان يبحث استراتيجية الرئيس دونالد الجديدة في افغانستان المجاورة.

وقال تيلرسون إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة باكستان في التصدي للإرهاب داخل حدودها، بيد أن اسلام اباد يجب أن تسلك نهجا مختلفا لأن تسامحها مع الجماعات الإرهابية على حدودها أدى إلى تعطيل الجهود المبذولة في أفغانستان.

وأضاف تيلرسون :"إن على باكستان أن تقرر ما هو أفضل لمصلحتها على المدى البعيد".

وتابع تيلرسون إنه أطلع الباكستانية على استراتيجية ترامب بشأن أفغانستان ، وأعرب عن استعداد للانخراط بـ "طريقة جادة ومباشرة".

تجدر الاشارة الى ان العلاقات بين واشنطن واسلام اباد غير مستقرة في السنوات الأخيرة، وسط الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، والغارة الأمريكية السرية التي أسفرت عن مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن داخل الأراضي الباكستانية.

وكشف ترامب أمس الاثنين النقاب عن خطة استراتيجية أمريكية جديدة إزاء أفغانستان، من المتوقع أن تشمل نشر قوات إضافية والتركيز على الظروف الواقعية على الأرض بدلا من الجداول الزمنية غير المدروسة جيدا .

وقال تيلرسون انه لم يتم بعد تحديد مستويات تلك القوات.

واضاف تيلرسون: "إن هذا الجهد برمته يهدف إلى ممارسة الضغط على حركة طالبان، حتى تدرك أنها لن تحظى بفرصة للانتصار في ساحة المعركة ... قد لا ننتصر في معركة واحدة، ولكنهم لن ينتصروا كذلك".

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