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الوادي الجديد ترفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد ترفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

10:39 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الوادي الجديد ترفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى رفع درجة حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز الإدارية ومديري المديريات والأجهزة الرقابية بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق، للاطمئنان على توافر اللحوم بالأسواق وبأسعار مناسبة، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية من اللحوم وغيرها، وجاهزية الأسواق في ظل الإقبال المتزايد خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

كما شدد الزملوط على ضرورة استعداد المستشفيات والوحدات الصحية والتشديد على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة وضمان تواجد سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات.

ووجه بتجهيز غرفة عمليات خاصة بكل مركز، على أن تكون متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لاستقبال الشكاوى خلال فترة العيد، لضمان سرعة حل هذه المشكلات.​

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