الصور.. أهالي "الحسينية" بالشرقية: "عطشانين ومش لاقين مياه"

الشرقية - فاطمة الديب:

اشتكى أهالي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية انقطاعات المياه المتكررة في قراهم، ووجهوا نداءات استغاثة -عبر مصراوي- عبروا فيها عن سوء البدائل التي يلجأون إليها لتوفير المياه لأسرهم.

وقال السيد صقر، أحد أهالي عزبة "الفتح" بالصالحية الجديدة، إن العزبة تشهد نقصًا حادًا في مياه الشرب، وأضاف: "مش لاقيين مياه صالحة للشرب.. جركن المياه بخمسة جنيه للي قادر، واللي مش معاه يستحمل الأمراض بقى".

وأوضح صقر أن أقرب محطة مياه شرب تبعد عن العزبة قرابة 2 كيلو متر، منوهًا إلى أن اعتماد الأهالي على بدائل توفير المياه من مياه جوفية ومياه ترع سبب العديد من الأمراض لهم.

وهو ما اتفق معه محمود عبدالله، أحد أهالي قرية "القصاصين"، والذي قال: "يا ريت المسؤولين يحسوا بينا شوية.. دا حتى الزرع اللي بنزرعه المياه بتاعته شبه المجاري.. قولوا للمسؤولين يحطوا نفسهم مكاننا شوية".

ومن قرية "سعود، قال سامح حسن، إن فترات انقطاع تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا، وأضاف: "المياه على طول قاطعة، ولو جت بتيجي ساعتين بس في اليوم، وأوقات توصل لـ 6 ساعات بس.. الناس هنا بقوا متعودين على كده.. كل واحد عنده تنكات وخزانات فوق البيت.. مش لاقيين مياه نشربها ولا عارفين نوفر ثمن الجراكن".

في سياق متصل، حاول مصراوي التواصل مع اللواء أيمن عبدالقادر، رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية، للوقوف على أسباب وسُبل حلول الأزمة، لكنه لم يُجب على هاتفه، ولم يتسن لنا التعرف على رده.

ويشار إلى أن عدد من القرى والعزب التابعة لمركزي الحسينية وأولاد صقر، منها غازي، والوسط المقطم، وبحر البقر 3، وزور أبو الليل، والفتح، والسلام، بالإضافة إلى قرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس، تعاني أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه.​