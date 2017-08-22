وفاة سجين في ليمان المنيا متأثرًا بأزمة قلبية

المنيا - ريمون الراوي:

توفي سجين بليمان المنيا متهم بحيازة مواد مخدرة، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك إثر فشل حاد بعضلة القلب.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب إخطارًا من ليمان المنيا بوفاة "إبراهيم. ح. م" ٣٠ سنة، من محافظة الشرقية، يقضي عقوبة ٣ سنوات في إدانة بالاتجار بالمخدرات، قضى منها سنة واحدة.

وكلفت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة بندر المنيا بتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان ما بها من إصابات وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.

وجاء بتقرير مفتش صحة بندر المنيا أن الوفاة نتيجة فشل حاد بعضلة القلب، وأنه لا توجد أي إصابات حيوية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الجثة مشرحة مستشفى المنيا العام، وحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.