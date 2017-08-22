الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الاسبق المحتجز علي زيدان

طرابلس - (د ب أ)

قال مصدر مطلع لموقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي إنه تم الإفراج عن رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

ولم يدل المصدر المطلع ،الذي لم يتم تسميته، بمزيد من التفاصيل بشأن الأفراج عن زيدان .

كان مصدر أمني في العاصمة الليبية طرابلس قد ذكر في الثالث عشر من الشهر الجاري أن مجموعة مسلحة، تابعة لكتيبة ثوار طرابلس، التي يقودها هيثم التاجوري المنضوية تحت وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، قد قامت باحتجاز زيدان من فندق كورينثيا بالعاصمة طرابلس.