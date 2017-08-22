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الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الاسبق المحتجز علي زيدان

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مصراوي Masrawy

الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الاسبق المحتجز علي زيدان

10:23 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الإفراج عن رئيس الوزراء الليبي الاسبق المحتجز علي زيدان

رئيس الليبية الأسبق علي زيدان

طرابلس - (د ب أ)

قال مصدر مطلع لموقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي إنه تم الإفراج عن رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

ولم يدل المصدر المطلع ،الذي لم يتم تسميته، بمزيد من التفاصيل بشأن الأفراج عن زيدان .

كان مصدر أمني في العاصمة الليبية طرابلس قد ذكر في الثالث عشر من الشهر الجاري أن مجموعة مسلحة، تابعة لكتيبة ثوار طرابلس، التي يقودها هيثم التاجوري المنضوية تحت وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، قد قامت باحتجاز زيدان من فندق كورينثيا بالعاصمة طرابلس.

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