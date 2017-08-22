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رويترز: أمريكا تجمد 95 مليون دولار من مساعداتها لمصر

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مصراوي Masrawy

رويترز: أمريكا تجمد 95 مليون دولار من مساعداتها لمصر

09:24 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

رويترز: أمريكا تجمد 95 مليون دولار من مساعداتها لمصر

الرئيس الامريكي دونالد

كتب - علاء المطيري: قالت وكالة "رويترز" - النسخة الإنلجيزية - الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت 95.7 مليون دولارمن قيمة المساعدات السنوية لمصر، وأخرت 195 مليون دولار أخرى، بسبب ما قالت إنه فشل في تحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.ويعكس القرار رغبة أمريكية في مواصلة التعاون الأمني بالتوازي مع تحقيق تقدم في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في .وقالت الوكالة إنه لم يتثن لها حتى ساعة نشر الخبر التواصل مع مسؤولية بوزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.

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