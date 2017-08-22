رويترز: أمريكا تجمد 95 مليون دولار من مساعداتها لمصر 09:24 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

كتب - علاء المطيري: قالت وكالة "رويترز" - النسخة الإنلجيزية - الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت 95.7 مليون دولارمن قيمة المساعدات السنوية لمصر، وأخرت 195 مليون دولار أخرى، بسبب ما قالت إنه فشل في تحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.ويعكس القرار رغبة أمريكية في مواصلة التعاون الأمني بالتوازي مع تحقيق تقدم في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.وقالت الوكالة إنه لم يتثن لها حتى ساعة نشر الخبر التواصل مع مسؤولية بوزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.

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