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نتنياهو: سأبحث مع بوتين محاولات إيران للتمركز عسكريًا في سوريا

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مصراوي Masrawy

نتنياهو: سأبحث مع بوتين محاولات إيران للتمركز عسكريًا في سوريا

09:12 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

نتنياهو: سأبحث مع بوتين محاولات إيران للتمركز عسكريًا في سوريا

بنيامين نتنياهو و الرئيس الروسي

غزة - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،إنه سيبحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي محاولات إيران الدؤوبة للتمركز عسكريا في سوريا.

وقال نتنياهو - في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - إنه "عقد اجتماعا للتشاور قبل الزيارة إلى روسيا مع رئيس الأركان للأمن القومي، مائير بن شبات، ورئيس الموساد، يوسي كوهين".

وأضاف، أنه سيتوجه، غداً الأربعاء، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، وسيرافقه في الزيارة كلا من رئيس الموساد، ورئيس الأركان للأمن القومي.

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مصراوي Masrawy

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