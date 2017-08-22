وزير الدفاع الأمريكي يصل كردستان العراق
وزير الدفاع الأمريكي يصل كردستان العراق
09:10 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
بغداد - (أ ش أ):
وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، قادما من بغداد؛ للقاء عدد من المسئولين هناك، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد الطالباني، وعددا من مسؤولي الإقليم كانوا في استقبال ماتيس عند وصوله مطار أربيل.
ومن المقرر أن يجتمع ماتيس مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ومسؤولين في حكومة الإقليم.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته لبغداد، التي استقبله خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن بلاده تدعم الحفاظ على وحدة العراق، وترفض أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره.
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