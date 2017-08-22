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وزير الدفاع الأمريكي يصل كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي يصل كردستان العراق

09:10 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وزير الدفاع الأمريكي يصل كردستان العراق

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

بغداد - (أ ش أ):

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، قادما من بغداد؛ للقاء عدد من المسئولين هناك، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد الطالباني، وعددا من مسؤولي الإقليم كانوا في استقبال ماتيس عند وصوله مطار أربيل.

ومن المقرر أن يجتمع ماتيس مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ومسؤولين في حكومة الإقليم.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته لبغداد، التي استقبله خلالها رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن بلاده تدعم الحفاظ على وحدة العراق، وترفض أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره.

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مصراوي Masrawy

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