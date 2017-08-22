شفيق للمطالبين بتعديل الدستور: "توقفوا عن التصرفات الصبيانية"

كتب- عبد الله قدري:

وجه الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، رسالة للمطالبين بتعديل بعض مواد الدستور خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وقال شفيق في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "صيحتي لكل من يبدي رأيًا مؤيدًا لتعديل الدستور في هذه المرحلة، توقفوا عن هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة، وغير الواعية للآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء".

وأعلن عضو مجلس النواب الدكتور إسماعيل نصر الدين، إدخال تعديلات دستورية على بعض المواد في الدستور المصري بدور الانعقاد الثالث، والتي من بينها المادة (140) التي تنص على " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة..."، لتصبح بعد التعديل – حسب المقترح – 6 سنوات.