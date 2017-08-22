أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شفيق للمطالبين بتعديل الدستور: "توقفوا عن التصرفات الصبيانية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شفيق للمطالبين بتعديل الدستور: "توقفوا عن التصرفات الصبيانية"

09:44 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

أحمد شفيق

كتب- عبد الله قدري:

وجه الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، رسالة للمطالبين بتعديل بعض مواد الدستور خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وقال شفيق في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "صيحتي لكل من يبدي رأيًا مؤيدًا لتعديل الدستور في هذه المرحلة، توقفوا عن هذه التصرفات الصبيانية غير المسؤولة، وغير الواعية للآثار السلبية المترتبة على هذا الإجراء".

وأعلن عضو مجلس النواب الدكتور إسماعيل نصر الدين، إدخال تعديلات دستورية على بعض المواد في الدستور المصري بدور الانعقاد الثالث، والتي من بينها المادة (140) التي تنص على " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة..."، لتصبح بعد التعديل – حسب المقترح – 6 سنوات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هل تؤجل الانتخابات الرئاسية موعد إجراء "العمالية"؟

    أخبار

  • محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا

    أخبار

  • "أمانة النواب" تشدد إجراءات دخول العاملين إلى المجلس

    أخبار

  • برلمانية: حل أزمة البطالة يتطلب الاهتمام بالتعليم الفني

    أخبار

إعلان

2c4a906057.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى