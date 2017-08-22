وزير الداخلية: مستمرون في مواجهة الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون
وزير الداخلية: مستمرون في مواجهة الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون
10:16 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
كتب - علاء عمران:
أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على أن الوزارة مستمرة في جهودها لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف وملاحقة الخارجين عن القانون ومطاردة الإرهابيين والمتطرفين وخاصة المدرجين بالقائمة السوداء.
وأضاف عبد الغفار، في بيان صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة أقسموا على حماية مصر العظيمة وشعبها الكريم.
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