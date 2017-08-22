وزير الداخلية: مستمرون في مواجهة الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون

كتب - علاء عمران:

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على أن الوزارة مستمرة في جهودها لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف وملاحقة الخارجين عن القانون ومطاردة الإرهابيين والمتطرفين وخاصة المدرجين بالقائمة السوداء.

وأضاف عبد الغفار، في بيان صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة أقسموا على حماية مصر العظيمة وشعبها الكريم.