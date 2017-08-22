النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 هاربين من شبكة الأعضاء البشرية بأبو النمرس

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، رئيس النيابة، بضبط وإحضار 4 أفراد هاربين ضمن عصابة الإتجار بالأعضاء البشرية بأبو النمرس.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الهاربين أطباء وعاملين، وأدلى باقي المتهمين بأسمائهم.

ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين اتهامات الإتجار ونقل أعضاء بشرية، والإتجار بالبشر وإدارة منشأة بدون ترخيص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الأمن الوطني، من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 12 متهمًا بينهم أطباء وممرضين.

وردت معلومات إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، تفيد بقيام مجموعة من الأطباء يعاونهم ممرضين وعمال بتكوين شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، وأكدت التحريات التي أجريت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأضافت التحريات أن أعضاء الشبكة اتفقوا مع عددا من المواطنين المصريين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن مكان تواجد المتهمين، بمركز طبي بأبو النمرس وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بإحدى المستشفيات الخاصة بالجيزة، تمهيدا لزرعها لأحد المرضى مقابل 10 آلاف جنيها، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، من حصيلة نشاطهم الإجرامي تم التحفظ عليها وقامت القوات بإغلاق المستشفى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

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