أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ننشر تفاصيل ضبط شبكة تجارة الأعضاء.. مستوصف شهير بالجيزة يستدرج الفقراء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر تفاصيل ضبط تجارة الأعضاء.. مستوصف شهير بالجيزة يستدرج الفقراء

09:15 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ننشر تفاصيل ضبط شبكة تجارة الأعضاء.. مستوصف شهير بالجيزة يستدرج الفقراء

كتب – محمد سامي:

حصل موقع مصراوي على تفاصيل خاصة بشبكة زراعة الأعضاء التي ألقى جهاز الأمن الوطني القبض عليها بأحد المناطق بمحافظة الجيزة عصر الخميس الماضي.

وأكدت المصادر أن العيادة التي تم مداهمتها تقع بشارع أحمد بدوي بمركز النمرس بمحافظة الجيزة لصاحبه الدكتور "ع. ش."، حيث يملك مركز لعلاج الكلي يستقطب الأشخاص الفقراء، للتبرع بأعضائهم مقابل الأموال لأشخاص من الخليج.

وأضافت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها في تصريحات لمصراوي، أن مداهمة العيادة تمت أثناء عملية نقل كلى من شاب مصري إلى سيدة سعودية مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ 20 ألف دولار للمريض.

وأشارت المصادر إلى أنها قبضت على المتهمين في حالة تلبس خلال مرحلة تحضير المرضى لإجراء العملية.

تم على الفور نقل المرضى إلى معهد الكلى بالمطرية لاستكمال إجراءات العلاج وعلاج ما يمكن التعرض له من انتكاسات.

وأكدت المصادر الأمنية أن العصابة تضم 11 متهمًا بينهم سماسرة، وطبيب جراح و2 طبيب تخدير وممرضة تدعى "س. أ." واثنين فنيين معامل، إضافة إلى صاحب المستوصف الهارب حتى الآن ومازالت قوات الأمن تطارده حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن بداية الواقعة كانت عبارة عن بلاغ تقدم به أحد المواطنين ضد أحد الأطباء بمنطقة عابدين ويعمل في منطقة 6 أكتوبر هي من قادت الأجهزة الأمنية إلى تلك الشبكة حيث تم تتبع البلاغ ومراقبة تليفونات المتهمين إلى أنه تم القبض عليهم متلبسين.

وأوضحت المصادر أن السمسار الخاص بالعمليات تم ضبطه وبحوزته 75 ألف دولار تم توزيعهم بواقع 20 ألف دولار للحالة المتبرعة و10 آلاف دولار للطبيب و5 آلاف دولار لطبيب التخدير و1500 دولار للممرضين و3 آلاف دولار لفني المعمل، وباقي المبلغ للسمسار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 هاربين من شبكة الأعضاء البشرية بأبو النمرس

    أخبار

  • ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية بالجيزة .. ومصدر: "داخل مستشفى بأبو

    أخبار

  • الحماية المدنية تنفذ طفلين من الموت إثر حريق شقة بالدقي

    أخبار

  • مصدر معلقًا على جريمة "العشيقة والساطور" بأوسيم: نُفذت باحترافية

    أخبار

إعلان

22e8dfb7c0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - ضبط شبكة للإتجار فى الأعضاء البشرية تضم 21 بينهم أطباء بمستشفى خاص بالجيزة

8 الصبح - ضبط شبكة للإتجار فى الأعضاء البشرية تضم 21 بينهم أطباء بمستشفى خاص بالجيزة

النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 هاربين من شبكة الأعضاء البشرية بأبو النمرس

النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 هاربين من شبكة الأعضاء البشرية بأبو النمرس

ننشر تفاصيل ضبط شبكة تجارة الأعضاء.. مستوصف شهير بالجيزة يستدرج الفقراء

ننشر تفاصيل ضبط شبكة تجارة الأعضاء.. مستوصف شهير بالجيزة يستدرج الفقراء

شكري: شبكة الجزيرة "متلاعبة" وتتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية

شكري: شبكة الجزيرة "متلاعبة" وتتجاوز التغطية الصحفية الموضوعية