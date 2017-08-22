ننشر تفاصيل ضبط شبكة تجارة الأعضاء.. مستوصف شهير بالجيزة يستدرج الفقراء

كتب – محمد سامي:

حصل موقع مصراوي على تفاصيل خاصة بشبكة زراعة الأعضاء التي ألقى جهاز الأمن الوطني القبض عليها بأحد المناطق بمحافظة الجيزة عصر الخميس الماضي.

وأكدت المصادر أن العيادة التي تم مداهمتها تقع بشارع أحمد بدوي بمركز النمرس بمحافظة الجيزة لصاحبه الدكتور "ع. ش."، حيث يملك مركز لعلاج الكلي يستقطب الأشخاص الفقراء، للتبرع بأعضائهم مقابل الأموال لأشخاص من الخليج.

وأضافت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها في تصريحات لمصراوي، أن مداهمة العيادة تمت أثناء عملية نقل كلى من شاب مصري إلى سيدة سعودية مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ 20 ألف دولار للمريض.

وأشارت المصادر إلى أنها قبضت على المتهمين في حالة تلبس خلال مرحلة تحضير المرضى لإجراء العملية.

تم على الفور نقل المرضى إلى معهد الكلى بالمطرية لاستكمال إجراءات العلاج وعلاج ما يمكن التعرض له من انتكاسات.

وأكدت المصادر الأمنية أن العصابة تضم 11 متهمًا بينهم سماسرة، وطبيب جراح و2 طبيب تخدير وممرضة تدعى "س. أ." واثنين فنيين معامل، إضافة إلى صاحب المستوصف الهارب حتى الآن ومازالت قوات الأمن تطارده حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن بداية الواقعة كانت عبارة عن بلاغ تقدم به أحد المواطنين ضد أحد الأطباء بمنطقة عابدين ويعمل في منطقة 6 أكتوبر هي من قادت الأجهزة الأمنية إلى تلك الشبكة حيث تم تتبع البلاغ ومراقبة تليفونات المتهمين إلى أنه تم القبض عليهم متلبسين.

وأوضحت المصادر أن السمسار الخاص بالعمليات تم ضبطه وبحوزته 75 ألف دولار تم توزيعهم بواقع 20 ألف دولار للحالة المتبرعة و10 آلاف دولار للطبيب و5 آلاف دولار لطبيب التخدير و1500 دولار للممرضين و3 آلاف دولار لفني المعمل، وباقي المبلغ للسمسار.