العثور على جثة طفلة داخل جوال بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تكثف إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء خالد الشاذلي، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، داخل جوال بلاستيك، أمام منزلها بناحية قرية جزيرة أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوبي المحافظة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات بالعثور على جثة داخل جوال بلاستيك بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز.

بمناظرة الجثة، تبين أنها لطفلة تبلغ من العمر (5 سنوات)، ألقيت أمام منزل والدها. كما لوحظت على الجثمان آثار خنق حول رقبتها مع خروج دم من الأنف، واختفاء قرطها الذهبي.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.​