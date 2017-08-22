إيقاف وخصم مالي لأطباء بمستشفى جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قرر الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إيقاف أستاذ مساعد، وطبيب مقيم جراحة أطفال، لمدة ثلاث أشهر عن العمل، مع إحالتهم للتحقيق والخصم من راتب ثلاث أعضاء هيئة تدريس بأقسام مختلفة بالمستشفى الجامعي، وذلك لعدم الالتزام وسوء المعاملة مع المرضى.

يأتي القرار، وفق بيان رئيس الجامعة، في إطار الحرص على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع، وبعد تعدد شكاوى المرضى خلال جولات رئيس الجامعة التفقدية المتتابعة بالمستشفى الجامعى.

وفي السياق، أكد غراب أنه لا تهاون مع مصلحة المريض، وأن الجميع بالمستشفى الجامعي مهمتهم خدمة وراحة المرضى، وأن مكتبه مفتوح لاستقبال أي شكاوى والتحقيق فيها فورًا.​