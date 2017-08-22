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ضبط سائق في سوهاج بحوزته 1200 قرص مخدر

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق في سوهاج بحوزته 1200 قرص مخدر

09:53 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ضبط سائق في سوهاج بحوزته 1200 قرص مخدر

اقراص مخدره - ارشيفية

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تمكنت وحدة مباحث مركز المنشأة جنوبي سوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق بحوزته 1200 قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بضبط "ع. ع. ا" 25 سنة - سائق، مقيم بأولاد حمزة العسيرات، بعد تردده على دائرة المركز لبيع الأقراص المخدرة، حيث ضبط بحوزته 1200 قرص من عقار "التامول" المخدر.

بسؤال المتهم، اعترف بحيازة الأقراص بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​

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مصراوي Masrawy

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