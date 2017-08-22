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محافظ الوادي يوجه بتنفيذ استراحات بممشى الخارجة السياحي

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي يوجه بتنفيذ استراحات بممشى الخارجة السياحي

09:52 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

محافظ الوادي يوجه بتنفيذ استراحات بممشى الخارجة السياحي

اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجه محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، مساء اليوم الثلاثاء، بإنشاء استراحات خاصة بالمواطنين على جانب ممشى مدينة الخارجة، وذلك حرصًا على توفير متنفس طبيعي لأهالي المحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان له، على ضرورة أن يتم تنفيذ الممشى بالنظام البيئي الخالص، الذي يحافظ على طابع المحافظة الواحاتي والمظهر الجمالي.

وكانت محافظة الوادي الجديد بدأت أعمال تنفيذ ممشى سياحي بمدخل مدينة الخارجة ليكون واجهة جمالية للمحافظة ومتنفسًا للمواطنين.​

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