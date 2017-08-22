إنشاء أول مستشفى للحروق بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اعتماد الرسومات الهندسية والبرنامج الوظيفي لمبنى أول مستشفى للحروق بمدينة القناطر الخيرية، من المقرر إنشائه طبقًا لأحدث التصميمات العالمي، على مساحة 1500 متر مربع، بتمويل إماراتي تبرعًا من حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بأمجد الصغير وكيل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، لبحث آخر المستجدات، والوقوف على الوضع الراهن للبدء في إنشاء المستشفى.​