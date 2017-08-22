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النيابة تأمر بحبس "مستريحة بلقاس" وضبط شريكتها

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مصراوي Masrawy

النيابة تأمر بحبس "مستريحة بلقاس" وضبط شريكتها

09:23 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر أحمد شوقي، رئيس نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حبس "منال. ح" 35سنة، والملقبة بـ" مستريحة بلقاس"، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بالنصب على مواطنين، تلقت منهم مبالغ مالية تُقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

كما طالبت النيابة بضبط وإحضار شريكة للمتهمة، ساعدتها في جمع الأموال من المواطنين، وإدارة محلها لتجارة الأجهزة الكهربائية بالمدينة.

واعترفت المتهمة بتلقي أموال من المواطنين وتشغيلها مقابل أرباح شهرية كبيرة، مضيفةً أنها عندما تعذر عليها سداد الأرباح فرت هاربة قبل أن تسلم نفسها.

وأوضح مصدر أمني أن المتهمة حرر بحقها أكثر من 20 بلاغًا من قبل مواطنين، اتهموها بالتحصل على مبالغ مالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عدة بلاغات بمباحث الأموال العامة.

وأضاف المصدر أن البلاغات ضد المتهمة تتوالى بعد قرار حبسها، وأنها سلمت نفسها بعد تعدد تلك البلاغات.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز بلقاس، بورود 3 بلاغات ضد "م.ح.ي"، 35 سنة، صاحبة محل لتجارة الأدوات الكهربائية، وحصولها على مبالغ مختلفة من المواطنين.

وتكثف مباحث بلقاس برئاسة الرائد حسام عبد المنعم، رئيس مباحث المركز، من تحرياتها للوصول إلى مكان شريكة المتهمة لتنفيذ أمر النيابة بضبطها وإحضارها.​

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