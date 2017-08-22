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وزير الداخلية: مستمرون في مطاردة الإرهابيين المدرجين بالقائمة السوداء

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وزير الداخلية: مستمرون في مطاردة الإرهابيين المدرجين بالقائمة السوداء وزير الداخلية: مستمرون في مطاردة الإرهابيين المدرجين بالقائمة السوداء

التحرير

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صرح اللواء مجدى عبدالغفّار وزير الداخلية بأن الوزارة مستمرة فى جهودها لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف وملاحقة الخارجين عن القانون ومطاردة الإرهابيين والمتطرفين وخاصة المدرجين بالقائمة السوداء. 

وأكد الوزير في بيان له اليوم الثلاثاء أن رجال الشرطة أقسموا على حماية العظيمة وشعبها الكريم.

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يذكر أن كلا من مصر والمملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أصدرت بيانا مشتركا بأسماء أشخاص وكيانات قطرية صنفتها بأنها داعمة للإرهاب في يونيو الماضي.

وضمت القائمة السوداء المشتركة 12 كيانا و59 فردا على رأسهم يوسف عبدالله القرضاوي ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر. 

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التحرير

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