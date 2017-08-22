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سيد علي يطالب بتعيين كامل الوزير رئيسًا للوزراء (فيديو)

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سيد علي يطالب بتعيين كامل الوزير رئيسًا للوزراء (فيديو) سيد علي يطالب بتعيين كامل الوزير رئيسًا للوزراء (فيديو)

التحرير

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اقترح الإعلامي سيد علي اختيار اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لرئاسة مجلس الوزراء، بعد ورود أنباء عن تغييرات وزارية محتملة.

وقال علي خلال تقديمه حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»: «هو فيه حد في البلد ديه بيشتغل أكتر منه، الراجل ده بيشتغل بإيديه، والناس كلها بتحبه». 

وأضاف الإعلامي أن في حاجة ماسة لحكومة سياسية لإدارة شئونها خلال الفترة المقبلة مع الرئيس عبدالفتاح .

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واقترح أيضا تعيين المهندس إبراهيم محلب لرئاسة الوزراء مرة أخرى، معقبًا: «أنا بعرض عليكم كامل الوزير وإبراهيم محلب لرئاسة الوزراء أو حسام بدراوي أو فايزة أبو النجا».

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التحرير

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