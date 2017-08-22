شريف الشوباشي: «ما دون الثوابت الإسلامية قابل للنقاش»

التحرير

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دعا الكاتب الصحفي شريف الشوباشي للاجتهاد في الأمور الدينية، قائلا: «هناك ثوابت في الإسلام وعلى رأسها التوحيد بالله وعدم الشرك به والصيام والصلاة والحج والزكاة، أما ما دون ذلك فهو قابل للنقاش».

وأضاف الشوباشي خلال حواره اليوم الثلاثاء ببرنامج «صالة التحرير» المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرأة في العهود القديمة كانت لا تتحرك من بيتها، حيث تخرج منه إلى القبر مباشرة، كما لم تكن تدير دخلًا في بيتها، مؤكدًا أن ذلك كان منتشرًا في فرنسا قديمًا إذ أصدرت في 26 يوليو 1789 ميثاق حقوق الإنسان، والذي أطلق عليه البعض ميثاق حقوق الرجل لاضطهاده لحقوق المرأة.

وعلق الكاتب الصحفي على دعوة الرئيس التونسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مشيرا إلى أن الباجي قائد السبسي طرح فكرة وليس مرسومًا واجب التنفيذ، وعقّب: «الفكرة قابلة للنقاش والرفض».

وتابع: «من 150 سنة كانت قطع يد السارق والسارقة، لأنها موجودة بنص في القرآن، وكذلك حد الحرابة، والآن لم يعد أحد يطبقها، على الرغم من أنها موجودة بنص صريح في القرآن».