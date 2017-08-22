عبدالله النجار: حكم قطع يد السارق محل خلاف بين الفقهاء (فيديو)

التحرير

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دعا الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى إتاحة الاجتهاد في الأمور الدينية، قائلا إن الاجتهاد في الدين أمر مطلوب وضروري في إطار المحافظة على الدين من التحريف، مشيرا إلى أن الأديان كلها تحمل الهدى والخير وملك الإنسانية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأضاف النجار خلال استضافته اليوم الأربعاء ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نصوصا لا تحتمل الاجتهاد في تجديدها كالمواريث، إذ أن القرآن حددها حتى بالنسب ولا يستطيع أحد من دارسي الشريعة أو العلماء أن يؤكد بغير كونها قطعية الثبوت وهي قطعية الدلالة.

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