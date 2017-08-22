القوى العاملة: إجازة العيد 3 أيام بأجر كامل للقطاع الخاص

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان قرارا اليوم الثلاثاء أوضح خلاله وضع إجازة عيد الأضحى للعاملين فى القطاع الخاص.

ونص قرار الوزير على اعتبار أيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة لسنة 1438 هجرية وهى أيام "الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى" إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون رقم 12 لسنة 2003.

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كما نص القرار على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.