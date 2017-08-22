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خالد الجندي: الأزهر لن تلوى ذراعه (فيديو)

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خالد الجندي: الأزهر لن تلوى ذراعه (فيديو) خالد الجندي: الأزهر لن تلوى ذراعه (فيديو)

التحرير

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شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجومًا عنيفًا على بعض الإعلاميين الذين يطالبون على شاشات الفضائيات بتغيير شرع الله كي يتماشى مع الواقع المنحرف، خاصة فيما يخص المرأة والمواريث، على حد تعبيره.

وقال الجندى، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، إن هناك محاولات استثمار لبعض الأوضاع الموجودة بالدول الأخرى لتغيير شرع الله ولي ذراع الأزهر الشريف.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «الأزهر لن تلوى ذراعه نهائيا فهو صمام الإمام لهذه القيم الشرعية»، مشيرًا إلى أن المجتمع هو المقصر في حق المرأة وليس الشرع.

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وأثيرت دعوات من مثقفين مصريين طالبوا فيها الأزهر بالإفتاء بجواز توريث المرأة مثل الرجل شرعا، وفقا لرأي مفتي تونس عقب دعوة من الرئيس التونسي قايد السبسي لذلك. 

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التحرير

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