السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة

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استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماعه مع الحكومة، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي تم اتخاذها، في إطار لجنة حصر الأصول غير المستغلة للدولة، والمُشكَّلة برئاسة رئيس الوزراء، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر وتقييم تلك الأصول.

وخلال الاجتماع، كلف الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

كما ناقش السيسى ما تم إنجازه حتى الآن، لإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تستوعب مختلف البيانات القومية، الأمر الذى يحقق التكامل بين كافة جهات الدولة، وتوفير البيانات الدقيقة عن مختلف القطاعات، وتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط.

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وكلف الرئيس بضرورة تسخير كافة إمكانات الحكومة للانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات، وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى أهميته فى تحسين الأداء الحكومى على مختلف المستويات، والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها للمواطنين، كما كلف الرئيس بتفعيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، بما يساهم فى إنشاء كيان منظم لتداول البيانات والمعلومات إلكترونيًا، ورسم السياسات والأولويات اللازمة لتنفيذ تلك المنظومة.

حضر الاجتماع، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ومدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.