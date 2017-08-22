أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة

Google+ Print
السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استعرض الرئيس عبد الفتاح ، فى اجتماعه مع ، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي تم اتخاذها، في إطار لجنة حصر الأصول غير المستغلة للدولة، والمُشكَّلة برئاسة رئيس الوزراء، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر وتقييم تلك الأصول.
وخلال الاجتماع، كلف الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

كما ناقش السيسى ما تم إنجازه حتى الآن، لإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تستوعب مختلف البيانات القومية، الأمر الذى يحقق التكامل بين كافة جهات الدولة، وتوفير البيانات الدقيقة عن مختلف القطاعات، وتعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط. 

شاهد أيضا

وكلف الرئيس بضرورة تسخير كافة إمكانات الحكومة للانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات، وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى أهميته فى تحسين الأداء الحكومى على مختلف المستويات، والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها للمواطنين، كما كلف الرئيس بتفعيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، بما يساهم فى إنشاء كيان منظم لتداول البيانات والمعلومات إلكترونيًا، ورسم السياسات والأولويات اللازمة لتنفيذ تلك المنظومة.

حضر الاجتماع، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ومدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية

وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية

البحرين تبدأ إجراءات مقاضاة الحكومة القطرية

البحرين تبدأ إجراءات مقاضاة الحكومة القطرية

وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات الحكومة

وزير الزراعة: تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات الحكومة

لمكافحة الفساد والرشوة.. ما هو "مجلس المجتمع الرقمي" الذي أمر السيسي بتفعيله؟

لمكافحة الفساد والرشوة.. ما هو "مجلس المجتمع الرقمي" الذي أمر السيسي بتفعيله؟