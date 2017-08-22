«الإنتاج الحربي» تفتح باب التوظيف في مجال التسويق

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أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن حاجتها لعدد من الوظائف القيادية في مجال التسويق.

وشملت شروط الوظائف، التي أعلنتها الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال تسويق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية، ويفضل الحاصلون على ماجستير ودبلومة في التسويق، وألا يقل عمر المتقدم عن 40 عامًا في شهر أكتوبر القادم، ويكون من قاطني القاهرة الكبرى، ويتميز بالفكر الاستراتيجي والتخطيط والتنظيم والقيادة والقدرة على اتخاذ القرار، بالإضافة لقدرته على إدارة الحملات الترويجية.

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وذكرت الوزارة أن الطلبات تُقدَّم باسم الدكتور المهندس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مرفقة بالسيرة الذاتية، وشهادة الميلاد، وصورة المؤهل الجامعي، والشهادات العلمية، وصورة بطاقة الرقم القومي، ووسيلة التواصل بالتليفون الأرضي والمحمول.

وتُرسَل الطلبات على قطاع التسويق والمعارض بالهيئة القومية للإنتاج الحربى على البريد الإلكتروني «[email protected]»، فى موعد أقصاه 7 من شهر سبتمبر المقبل.