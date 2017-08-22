الجندي: «لو العقل دخل في أي حكم شرعي هيلغيه في خمس دقائق» (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام يحترم العقل ويحث على التعقل والتدبر، لكن المسائل الدينية أمور غير عقلية، مثل لماذا نطوف 7 مرات حول الكعبة؟.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»، أن المعتزلة والقرآنية والملحدين، يحاولون التشكيك في المسائل الدينية من خلال إدخال العقل في تفسيرها، مضيفا: «فوظيفة العقل هنا هي كيفية تنفيذ العبادات التي فرضها الله عز وجل، فهو لا يبرر الأفعال الشرعية، ولو حدث ذلك سيلغي العقل جميع الأفعال الشرعية»، ضاربًا مثالًا على حديثه السابق: «واحد ممكن يقولك إن الخمرة حرام عشان هي بتسكر، ولكنها لا تسكره ولذلك فهي ليست حراما بالنسبة له»، مستعينًا بمثال آخر: «لو هناخد العقل في مسألة الزنا.. نقول الزنا حرام ليه عشان اختلاط الأنساب، يرد عليك بالعقل يقولك الست اللى بزنى معاه شايلة الرحم، أزني براحتى بقى».

وذكر: «لو دخلت العقل في أي حكم شرعي هيلغيه في خمس دقائق»، مشددًا على أن وظيفة العقل تنفيذ أوامر الله واحترام التشريع لا تبرير الأفعال الشرعية.

