أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الجندي: «لو العقل دخل في أي حكم شرعي هيلغيه في خمس دقائق» (فيديو)

Google+ Print
الجندي: «لو العقل دخل في أي حكم شرعي هيلغيه في خمس دقائق» (فيديو) الجندي: «لو العقل دخل في أي حكم شرعي هيلغيه في خمس دقائق» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام يحترم العقل ويحث على التعقل والتدبر، لكن المسائل الدينية أمور غير عقلية، مثل لماذا نطوف 7 مرات حول الكعبة؟.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»، أن المعتزلة والقرآنية والملحدين، يحاولون التشكيك في المسائل الدينية من خلال إدخال العقل في تفسيرها، مضيفا: «فوظيفة العقل هنا هي كيفية تنفيذ العبادات التي فرضها الله عز وجل، فهو لا يبرر الأفعال الشرعية، ولو حدث ذلك سيلغي العقل جميع الأفعال الشرعية»، ضاربًا مثالًا على حديثه السابق: «واحد ممكن يقولك إن الخمرة حرام عشان هي بتسكر، ولكنها لا تسكره ولذلك فهي ليست حراما بالنسبة له»، مستعينًا بمثال آخر: «لو هناخد العقل في مسألة الزنا.. نقول الزنا حرام ليه عشان اختلاط الأنساب، يرد عليك بالعقل يقولك الست اللى بزنى معاه شايلة الرحم، أزني براحتى بقى».

وذكر: «لو دخلت العقل في أي حكم شرعي هيلغيه في خمس دقائق»، مشددًا على أن وظيفة العقل تنفيذ أوامر الله واحترام التشريع لا تبرير الأفعال الشرعية.
 

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«مطروح» تستعد لإنشاء «ديزني لاند» بأعلى مستوى عالمي (فيديو)

«مطروح» تستعد لإنشاء «ديزني لاند» بأعلى مستوى عالمي (فيديو)

بعد فضيحة «التحرش».. الغيطي يبث تسريب جديد لياسين لاشين (فيديو)

بعد فضيحة «التحرش».. الغيطي يبث تسريب جديد لياسين لاشين (فيديو)

بالفيديو.. إسرائيلية تعلن إسلامها داخل المسجد الأقصى

بالفيديو.. إسرائيلية تعلن إسلامها داخل المسجد الأقصى

بالفيديو.. ريهام سعيد تعلن عن مفاجأة تجبرها على وقف برنامجها قريبًا

بالفيديو.. ريهام سعيد تعلن عن مفاجأة تجبرها على وقف برنامجها قريبًا