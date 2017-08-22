هجومها على أحمد مالك ورسالتها للرئيس.. مواقف أثارت الجدل حول وفاء عامر

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شخصية بسيطة وهادئة ولكنها سرعان ما تغير جلدها لتلائم كل شخصية تقدمها، فقد تراها تارة الفتاة المغلوبة على أمرها، وأخرى الفتاة اللعوب التي تتصيد الرجال، وأحيانًا تجدها ملكة متوجة على العرش في "الملك فاروق"، ولا تستعجب عندما تجدها تتمايل بخفة وهي تجسد دور الراقصة الراحلة تحية كاريوكا، هي الفنانة وفاء عامر التى ارتبط أسمها مؤخرًا بالعديد من المواقف التي وضعتها محل جدل تارة وللنقد تارة أخري..

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز تلك المواقف..

تعرضها للانتقدات بسبب هجومها على «أحمد مالك»

بعد أزمة الفيديو الشهير الذي اتهم فيه الفنان الشاب أحمد مالك بإهانة الشرطة في ذكرى عيدها، أعربت "عامر" عن استيائها مؤكدة أن ما فعله أحمد مالك ليس له أي علاقة بالرجولة، وأن الشرطة والجيش هم رجال مصر.

واعتبرت أن ما حدث مهزلة وقلة أدب ولابد من وقفه عن التمثيل، وأن أي اعتذار يقدمه مرفوض تماما، قائلة: "لا يمكن أن أقبل أن يجمعني أي عمل فني به لأنني لا أحب التعامل مع أي شخص يسخر من رجالنا المخلصين".

بعد هجوم وفاء عامر على مالك، فتح جمهور مواقع التواصل الاجتماعي النار عليها، ولكن ذلك لم يجبرها على التراجع عن رأيها.

ملابسها تعرضها للسخرية

لم تعرف وفاء بأنها سوف تتعرض للهجوم بعدما قامت بمشاركة محبيها في صور جديدة لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية في مارينا بصحبة عائلتها، حيث اختارت لوك جديدًا لها من خلال امرأة سودانية قامت بتصفيف شعرها بطريقة جديدة، بينما ارتدت شورت وعليه بلوزة وضعت على شعرها ورود مما عرضها لسخرية عدد كبير من الجمهور، وانتقدها البعض أيضا بسبب الشورت.

رسالة وفاء عامر لـ«السيسي»: «مش هسكت تاني تعبت»

بعد ارتفاع سعر الوقود وبعض السلع الأخرى عبرت وفاء عن استيائها، وقامت بتوجيه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي عبرصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو الأمر الذي عرضها للانتقدات من قبل محبي الرئيس.



وكتب وفاء قائلة: "تاخدوا مني ضرائب آخد منك خدمة على أعلى مستوى لكن تاخد مني ضرائب وعافية وحتى علاجي وعمليات جراحية غير معترف بيها ليا، طيب ما أنا المشروع اللي لو كبر وأخد فلوس أكتر حادفع أكتر".



وأضافت: "لست ضد ارتفاع الأسعار أو شريحة الضرائب أنا ضد إنك شايف مصر عندي غالية تروح مطلع تيييت أمي وتاخد عافية ومن اللي تاخذه مني يا ريت تعمل بيه مشروعات لا بتدفعه تسكت بيه ناس بتلوي دراعك صوتها أعلى فين العدل والرأفة بكل الفئات".



وتابعت: "أنت تنزع الحب والرأفة من الغني والمتوسط الطبقة على الفقير المعدم أنت تفرق فيمن يعمل ولا يعمل أنت تعلم الناس كيف تجد بنودا للتهرب الضريبي أنت تعلم القادر كيف يسرق لأنه يشعر بالظلم لحد أن يدوس ويصبح ظالما".



وتساءلت: "هل وفرت مشروعات يعمل بيها المعدم والفقير هل نميت قدراته هل بحثت عما يناسبه من عمل تنموي حقيقي ليصبح عنصرا منتجا مدمجا مجتمعيا... حراااااااااام القادر إما حيهاجر أو حيسرق إحنا كلنا بنحب مصر وبنحمد ربنا عليها نعمة وبندعي للجيش والرئيس لأننا في حرب متوصلوش الناس لتمني زوال النعمة والغباء ولحظات الجنون المدمرة".



واختتمت: "يا سيادة الرئيس أنا دائما متفائلة الآن تسلل التشاؤم إلى قلبي.. مصر في خطر يارقابة ضرائب العدل مش حسكت تاني تعبت".

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«الحجاب»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" صورة لها بـ"الحجاب"، مما أثار الشكوك حول حقيقة ارتدائها "الحجاب" من عدمه ولكنها حسمت الجدل بتصريحاتها الصحفية بأنها من مسلسل "الطوفان" وتجسد فيه دور سيدة محجبة من أسرة متوسطة تتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها.

خسارة في الوزن

خلال تكريمها في مهرجان "كان" السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، لفتت "عامر" الأنظار برشاقتها غير المسبوقة بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا وواضحًا من وزنها مما جعلها تخطف الأضواء من الحضور وأثارت التساؤلات حول طريقة خفض وزنها بتلك السرعة في وقت قصير.