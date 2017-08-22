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دوري الأبطال| سيلتك ينجُو من فخ «كازاخستان» ويتأهل لدور المجموعات (فيديو)

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دوري الأبطال| سيلتك ينجُو من فخ «كازاخستان» ويتأهل لدور المجموعات (فيديو) دوري الأبطال| سيلتك ينجُو من فخ «كازاخستان» ويتأهل لدور المجموعات (فيديو)

التحرير

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نجا نادي سيلتك الاسكتلندي من مُباراة عصيبة للغاية أمام منافسه استانا الكازاخستاني، ليخسر بأربعة أهداف مُقابل ثلاثة ويتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم استانا عن في الدقيقة 26 طريق هدف عكسي من سيلتيك في مرماه، قبل أن يتعادل سيلتيك عن طريق سينكلير في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وأحرز استانا ثلاثة أهداف مُتتالية عن طريق موزيكوف في الدقيقة 48 وتوماسي هدفين في الدقائق 49 و69 من اللقاء، قبل أن يُحبط سيلتيك «ريمونتادا» استانا بهدفين في الدقيقة 80 عن طريق نتشام والدقيقة الأخيرة عبر ليج جريفيث.

يُذكر أن نتيجة مباراة الذهاب كانت قد انتهت في اسكتلندا بخماسية نظيفة.

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